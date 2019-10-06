Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı

Sektör temsilcileri, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından, eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın düşük katlı, müstakil ve yaşı düşük binalara ilgi gösterdiğini belirtti.
'EN ÇOK 7 YAŞ VE ALTINDAKİ BİNALARI TERCİH EDİYORLAR'
Taş, 1999 yılı ve öncesinde yapılan binalarda oturanların ciddi şekilde yeni arayışa girdiğini ve mevcut konumlarından çıkmak istediğini kaydederek, "Satım alımlarda veya kiralamada vatandaşlar en çok 7 yaş ve altındaki binaları tercih ediyorlar" diye konuştu.
Taş, konut kredisinde faizlerin düşmesi ve deprem nedeniyle başka binaya geçmek isteyenlerin sektöre ciddi hareketlilik getirdiğini belirterek, yıl sonu için bir milyon olan konut satış adedi beklentilerini 1.2 milyon adede yükselttiklerini söyledi.
Müstakil evlere son yıllarda artan ilginin deprem sonrası yükseldiğini dile getiren Taş, bu tarz konutların fiyatlarında son bir yılda yüzde 30'lara varan oranlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.
'KİRALIK KONUT PİYASASI DA NORAMLİN ÜZERİNDE HAREKETLENDİ'
Deprem sonrası hareketliliğin bir nebze de olsun arttığını dile getiren Aşa, "Özellikle bina yaşı yüksek olan veya oturduğu konuttan sağlamlık açısından emin olamayan kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor. Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz" dedi.
Aşa, İstanbul'da yenilenmesi gereken ciddi bir konut stoğu bulunduğunu kaydederek, bu binalarda oturan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu, bu kişilerin sektörü hareketlendirmesinin normal olduğunu anlattı.
'KİRALARDA ÖZELLİKLE YÜKSELMELER GÖREBİLİRİZ'
Tuzla-Pendik Bölgesi Coldwell Banker Alesta Brokerı Emrah Pehlivanoğlu da, kendilerinde daha önce kaydı bulunan ve satılık ev arayan müşterilerinin kendilerini arayıp yüksek katlı binalarla ilgilenmediklerini söylediğini belirterek, "Bu kişiler daha az katlı yapılarda konut aradığını belirtiyor. Kiralıkta da benzer bir durum var. Artçılar devam ederse bu talep artacaktır ve kiralarda özellikle yükselmeler görebiliriz" dedi.
Bahçeşehir Bölgesi Coldwell Banker Dikey Brokerı Burak Özmutafaoğlu da, "Bölgedeki deprem hareketliliğin artması durumunda özellikle 2007 sonrasında yapılan az katlı binalara ve müstakil evlere olan talep oldukça artacaktır. Bu da fiyatları yüzde 10'a yakın yukarı çekecektir. Normalde artık yüksek veya alçak katlı binalarda kalite aynı ama insan psikolojisi bu talebi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
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