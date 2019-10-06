Kayıt
05:04 06 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ev - konut

    Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alım ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.

    Sektör temsilcileri, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından, eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın düşük katlı, müstakil ve yaşı düşük binalara ilgi gösterdiğini belirtti.

    Ev ilanlarında 'deprem' değişikliği
    © DHA /
    Ev ilanlarında 'deprem' değişikliği: 'Özellik, Depreme dayanıklı'
    Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 26 Eylül'de vatandaşların deprem gerçeğiyle yüzleştiğini belirterek, "Son yaşadığımız depremden önce vatandaşlar konut alırken bu konuyla ilgili çok soru sormazlardı ancak artık konut alıcıların ilk sorularından biri 'Bu konut 1999 depreminden önce mi sonra mı yapıldı?' şeklinde" dedi.

    'EN ÇOK 7 YAŞ VE ALTINDAKİ BİNALARI TERCİH EDİYORLAR'

    Taş, 1999 yılı ve öncesinde yapılan binalarda oturanların ciddi şekilde yeni arayışa girdiğini ve mevcut konumlarından çıkmak istediğini kaydederek, "Satım alımlarda veya kiralamada vatandaşlar en çok 7 yaş ve altındaki binaları tercih ediyorlar" diye konuştu.

    © İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
    Deprem raporu: İstanbul'da 1 milyon kişi yüksek risk altında
    Özellikle deprem konusunda yüksek risk içeren ilçelerde düşük katlı ve 6-7 yaşın altındaki binalara ilginin yüksek olduğunu dile getiren Taş, "Ancak bu ilgi fiyatlara yansımadı. Henüz konut fiyatlarında belirgin artış görmedik. Sadece son döneme kadar fiyat konusunda duyduğumuz eleştirileri artık daha az duyar olduk" ifadelerini kullandı.

    Taş, konut kredisinde faizlerin düşmesi ve deprem nedeniyle başka binaya geçmek isteyenlerin sektöre ciddi hareketlilik getirdiğini belirterek, yıl sonu için bir milyon olan konut satış adedi beklentilerini 1.2 milyon adede yükselttiklerini söyledi.

    Müstakil evlere son yıllarda artan ilginin deprem sonrası yükseldiğini dile getiren Taş, bu tarz konutların fiyatlarında son bir yılda yüzde 30'lara varan oranlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.

    'KİRALIK KONUT PİYASASI DA NORAMLİN ÜZERİNDE HAREKETLENDİ'

    © İHA /
    Avcılar'daki üniversite yurtları, deprem hasarı nedeniyle tahliye ediliyor
    İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son 1-2 ayda kredi faizlerinin düşmesiyle konut satışlarının ve emlakçılık sektörünün hareketlendiğini belirterek, TÜİK rakamlarına göre ipotekli satışlardaki artışın bu hareketliliğin göstergesi olduğunu söyledi.

    Deprem sonrası hareketliliğin bir nebze de olsun arttığını dile getiren Aşa, "Özellikle bina yaşı yüksek olan veya oturduğu konuttan sağlamlık açısından emin olamayan kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor. Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz" dedi.

    Aşa, İstanbul'da yenilenmesi gereken ciddi bir konut stoğu bulunduğunu kaydederek, bu binalarda oturan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu, bu kişilerin sektörü hareketlendirmesinin normal olduğunu anlattı.

    © İHA /
    Avcılar'daki üniversite yurtları, deprem hasarı nedeniyle tahliye ediliyor
    Kiralık konut piyasasının ise 1-2 yıldır çok hareketli olduğunu aktaran Aşa, deprem sonrası bu hareketliliğin arttığını sözlerine ekledi.

    'KİRALARDA ÖZELLİKLE YÜKSELMELER GÖREBİLİRİZ'

    Tuzla-Pendik Bölgesi Coldwell Banker Alesta Brokerı Emrah Pehlivanoğlu da, kendilerinde daha önce kaydı bulunan ve satılık ev arayan müşterilerinin kendilerini arayıp yüksek katlı binalarla ilgilenmediklerini söylediğini belirterek, "Bu kişiler daha az katlı yapılarda konut aradığını belirtiyor. Kiralıkta da benzer bir durum var. Artçılar devam ederse bu talep artacaktır ve kiralarda özellikle yükselmeler görebiliriz" dedi.

    © İHA /
    Avcılar'da deprem oldu sanan kadın belediye binasının camından atlamaya kalkıştı
    Çekmeköy bölgesinde faaliyet gösteren Coldwell Banker Söz Gayrimenkul Danışmanı Selma Zaim de, az katlı evlerde özellikle kiralık talebinin çok fazla olduğunu belirterek, "Artık bu talebi karşılayamıyoruz. Geçen yıl 5 bin 500 civarında kiralanan evler şu an 7 bin liraya alıcı buluyor. Böyle bir arayış var fakat kiralık olarak arz yok. Satılık evlere olan talebin de zamanla artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

    Bahçeşehir Bölgesi Coldwell Banker Dikey Brokerı Burak Özmutafaoğlu da, "Bölgedeki deprem hareketliliğin artması durumunda özellikle 2007 sonrasında yapılan az katlı binalara ve müstakil evlere olan talep oldukça artacaktır. Bu da fiyatları yüzde 10'a yakın yukarı çekecektir. Normalde artık yüksek veya alçak katlı binalarda kalite aynı ama insan psikolojisi bu talebi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, Ev, Silivri, Deprem
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
    Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet