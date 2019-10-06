Gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akbaş serbest bırakıldı

CHP'li Murat Akbaş ve 7 kişi savcılıkta verdikleri ifadenin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınanların serbest bırakıldığı haberini şu mesajıyla duyurdu: "Kazdağları’na dikkat çekmek için yürüyüş yaparken gözaltına alınan 8 arkadaşımız savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. #KazdağlarıHepimizin #KazdağlarınaDokunma"
Kazdağları’na dikkat çekmek için yürüyüş yaparken gözaltına alınan 8 arkadaşımız savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı #KazdağlarıHepimizin #KazdağlarınaDokunma pic.twitter.com/pkvtenumwi— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) October 6, 2019
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