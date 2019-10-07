'Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından 4'ü serbest bırakıldı'

Türkiye'de gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer iki kişi hakkında kararın ise ilgili mahkeme tarafından bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Kamu yayıncılık kuruluşu Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) Türkiye'de gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün Pazar günü serbest bırakıldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu bilgiyi teyit etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin NDR'in haberinden aktardığına göre, Alman vatandaşları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu kişilere yurt dışı yasağı getirildiği ve haftada beş kere polise gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Halen gözaltında bulunan diğer iki Alman vatandaşı hakkında kararın ilgili mahkeme tarafından dört gün içinde verilmesi bekleniyor.

Gözaltında olan Alman vatandaşlarından birinin Hamburg’da yaşayan bir anaokul öğretmeni olduğu, iki hafta önce ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gittiği belirtildi. Anaokul öğretmeninin Türkiye'den Almanya'ya dönerken Diyarbakır Havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Hamburglu öğretmen, PKK ile bağlantılı bir örgüte üye olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Daha önce beş Alman vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Bakan Horst Seehofer'in geçen hafta Ankara'daki temasları sırasında söz konusu gözaltıların gündeme gelmediğini ifade etmişti. Sözcü, Bakan'ın ziyareti ile Alman vatandaşlarının gözaltına alınması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da belirtmişti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Seehofer’in ziyareti sırasında Türk yetkililer ile bilgi alışverişinde bulunulduğu ve bunun sonucunda beş Alman'ın Türkiye’de gözaltına alındığına dair iddiaları da reddetmişti.