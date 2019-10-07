Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, kapatılan BDP Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013'de partisinin Şırnak il binasında katıldığı aday tanıtım etkinliğinden dolayı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan dava açılmıştı.
Esasa ilişkin savunma yapan Demirtaş'ın avukatları, toplantıdaki konuşmaların aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler olduğunu söyledi.
Konuşma sırasında Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açılması ve PKK lehine sloganlar atılmasından Demirtaş’ın sorumlu tutulamayacağını savunan avukatlar, beraat talebinde bulundu.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Demirtaş'a 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakim, Demirtaş’a verilen hapis cezasını TCK’nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.
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