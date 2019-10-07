İletişim Başkanı Altun: Türkiye bir dakika bile bekleyemez, Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikede

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kişisel Twitter hesabında İngilizce bir mesaj yayınlayan Altun, şunları kaydetti:
Suriye’nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var. PKK’nın kontrolü altında aldığı bölgelerde etnik temizlik yaptığı ve her türlü muhalefeti -özellikle de Kürt demokratları- ortadan kaldırdığı pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından da kabul edilmektedir.
Türkiye şimdiye kadar Suriye’de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir.
PKK’dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir."
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