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18:07 07 Ekim 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

    Vucic, Erdoğan'a Kosova'yla ilgili görüşlerini soran gazeteciyi uyardı: İyi ev sahipliği yapmazsak misafirimizi kırarız

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kosova'yla ilgili görüşlerini soran gazeteciyi uyardı. Araya giren Vucic, "İyi ev sahipliği yapmazsak misafirimizi kırmış oluruz" dedi.

    © REUTERS / LAURA HASANI
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

    Vucic, Erdoğan'ın Yenipazar'da sıcak karşılandığını belirterek "Oradaki Sırplar, Boşnaklar çok sıcak karşıladı. Sırplar da kendisini kucakladı. O zaman gerçekten bütün halkın desteğini almıştık. İnsanlar çatışma değil huzur içinde yaşamak istiyorlar. Kendileri ve çocukları için istiyorlar. Bundan başka da bir yol yok. İki üç gün sadece benimle yapacağı görüşmelerden çok daha önemli işleri olacaktır Erdoğan'ın. Bu yüzden kendisine müteşekkiriz" dedi.

    Devamında sözü Erdoğan aldı. Erdoğan'ın açıklamalarında şunlar öne geçti:

    • Değerli basın mensupları bugün burada sizlerin de riyasetinde 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.
    • İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız. Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.
    • Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptılar.
    • Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

    • Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz. Her şeyden önce adeta Balkanların köşe taşları, temel taşları ve Balkanların bu temel taşlarını birbirleriyle dayanışma içinde olması, barışın teminatı olması inanıyorum ki tüm Balkanlarda yaşayanları olumlu istikamette etkileyecektir. İnsanlık için kavga değil, insanlık için barış lazım.

    'TÜRKİYE'YE DERS VERECEK DEĞİLİZ'

    Erdoğan'ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç
    © AA / Miloš Miškov
    Vucic: Kosova üzerinde kontrolü kaybettiğimizi kabullenmeliyiz
    Toplantının bu bölümünde Erdoğan'a, Kosova ile ilgili görüşleri soruldu ancak araya Vucic girdi. Erdoğan'ın soruya cevap vereceğini, ancak bu noktada kendisinin de söyleyeceklerinin olduğunu belirten Vucic, "Türkiye kendi menfaatleri doğrusunda hareket etmiştir. Biz burada Türkiye'ye ders verecek değiliz. Öyle bir niyetimiz yok. Bunun bize faydası olmayacaktır. Menfaatlerimizin elbette farklılıaştığı noktalar olabilir. Bir ev sahibi olarak söylüyorum, iyi ev sahipliği yapamazsak misafirimizi kırmış oluruz" ifadesini kullandı.

    Bunun üzerine Erdoğan, "Vucic, güzel bir cevap verdi teşekkür ediyorum" dedi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandr Vucic, Sırbistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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