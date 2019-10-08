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01:42 08 Ekim 2019
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    'Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıdır'

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye’nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu'' bildirdi.

    Pentagon
    © AA /
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    Sözcü Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölge konusunda bazı yabancı yetkililerin açıklamalarına yönelik soruya verdiği yazılı yanıtta, Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almanın Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin söz konusu tedbirleri bugüne kadar müttefikleriyle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret sarf ettiğine dikkati çeken Aksoy, "Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük" ifadesini kullandı.

    Gelinen aşamada ABD askeri makamlarının vaatlerinin yerine getirilmediğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

    Brett McGurk
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    "Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanı sıra Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz. Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir".

    Etiketler:
    YPG, Almanya, Fransa, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güvenli bölge, Suriye, ABD, Fırat'ın doğusu, Türkiye, Hami Aksoy, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
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