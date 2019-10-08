9 ayda 31 bin genç, KYK borçlarının ertelenmesi için başvurdu

2006’dan bu yana 313 bin 686 üniversite mezunu, öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeyemediği için borç erteleme isteğinde bulundu. Son 9 ayda ise 31 bin kişi borç erteleme istedi.

İşsizlik kıskacındaki yüz binlerce üniversite mezunu genç, iş bulamadığı için kredi borcunu ödeyemedi. 2006’dan bu yana 313 bin 686 üniversite mezunu, öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeyemediği için borç erteleme isteğinde bulundu. Bu yılın ilk 9 ayında borcunu ödeyemediği için erteleme isteğinde bulunanların sayısı ise daha önceki birçok yılın tamamında başvuruda bulunanların sayısını aştı. 9 ayda 31 bin kişi borç erteleme istedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun CHP Adana milletvekili Orhan Sümer’in soru önergesine verdiği yanıt, gençlerin mezun olduktan sonra borcunu ödemekte zorlandıklarını ortaya koydu. Bakan Kasapoğlu’nun verdiği yanıta göre, borcunu ödeyemediği için borç erteleme isteminde bulunanların sayıları ve yıllara göre dağılımı şöyle:

“2006 yılında 6 bin 2, 2007 yılında 7 bin 411, 2008 yılında 8 bin 251, 2009 yılında 11 bin 810, 2010 yılında 10 bin 437, 2011 yılında 20 bin 530, 2012 yılında 18 bin 737, 2013 yılında 26 bin 564, 2014 yılında 29 bin 185, 2015 yılında 23 bin 866, 2016 yılında 36 bin 952, 2017 yılında 46 bin 36, 2018 yılında 36 bin 905.”