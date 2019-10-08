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12:20 08 Ekim 2019
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    Mahkeme

    Seyidoğlu baklavalarının FETÖ'den yargılanan sahiplerine beraat

    © AA /
    Türkiye
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    Ünlü baklava markası Seyidoğlu'nun sahipleri Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu, 'anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği' suçlamalarından beraat etti. Mahkeme Başkanı, sanık Mustafa Seyidoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı davada, 'haklarında somut delil elde edilemediği'nden beraatine karar verildi. 

    Gözaltı - tutuklama
    © AA /
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    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu ile avukatları katıldı.

    Dosyanın karara bağlanacağını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

    Cumhuriyet savcısı, sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması yönündeki daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kamu davasının açıldığını hatırlatarak, sanıkların üzerlerine atılı eylemi işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut ve nitelikli bir delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini açıkladı.

    Mahkeme
    © AA /
    Seyidoğlu Baklavaları'nın sahiplerine müebbet hapis istemi
    Karara, Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz muhalefet şerhi koydu.

    Mahkeme Başkanı Uğuz şerhinde, "Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen beraat kararlarına katılmakla birlikte, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alındığında sanık Mustafa Seyidoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan cezalandırılması gerektiği kanaati ile bu sanık bakımından verilen karara muhalif kalıyorum" ifadelerine yer verdi.

    İddianamede, Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

    Etiketler:
    Hapis istemi, Mahkeme, İstanbul, Serdar Seyidoğlu, Beraat, FETÖ, Mustafa Seyidoğlu, Seyidoğlu Baklavaları
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