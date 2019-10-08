Metrobüs kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12:20'de meydana geldi.

Duraktan yolcu alan metrobüs ile arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.