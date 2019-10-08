İmamoğlu talimat verdi: İTÜ'lü Halit Ayar'ın adı, hayatını kaybettiği durakta yaşayacak

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti. Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi.

Aileye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de destek verdi. Cinayeti unutturmak istemeyen acılı aile, Tünel Durağı'nda çocuklarını andı.

Genç üniversite öğrencisi Halit Ayar İstiklal Caddesi'nde tramvay durağında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Ailesiyle olay yerinde bir araya geldik, İTÜ'de okuyan Halit kardeşimiz için bu noktada simgesel bir çalışmayla gençlere anlamlı bir mesaj vermek istiyoruz. pic.twitter.com/dFNmP3j9e8 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 8 октября 2019 г.

​Ayar'ın babası Mehmet Ayar, "Olay yerine geldik. Acılarımız tekrar tazelendi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

Anne Hanife Ayar ise, "Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Halit Ayar’ın öldürüldüğü noktaya yakın olan Şişhane’deki durağa adının verilmesi yönünde talimat vererek, "Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur" dedi.