İstanbul'un olası bir depremde en kritik ilçesi Avcılar'a yeni imar planı

İstanbul'un deprem konusunda en kritik ilçelerinden Avcılar'da imar planları değişiyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin 'Çok heyecanlıyım' diye duyurduğu plana göre, yerinde kentsel dönüşüm kapsamında 10 mahallesi bulunan ilçede yoğunluğu artırmadan, yapı sahiplerine eski plana göre hakları da yeniden teslim edilmiş olacak.

Avcılar'da güvenli olmayan, ömrünü tamamlamış eski binaların yenilenmesinin önünü açacak olan imar planı değişikliği, Avcılar Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanı olarak Avcılar halkının her daim hizmetinde olacağız. Depreme dayanıklı, güvenli, dirençli bir Avcılar'ı hep beraber inşa edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü çok önemli bir karar aldık. Bu önemli kararda emeği geçen, desteğini esirgemeyen tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sözcü'nün aktardığına göre, daha önce ucuz konut ihtiyacını karşılamak amacı ile normal planlardan fazla inşaat hakkı tanınmış kooperatif evleri, 2008 yılında çıkartılan 1/1000 ölçekli plan doğrultusunda inşaat hakları daraltılmıştı.

Avcılar Meclisi'nde onaylanan imar planı değişikliği ile yerinde kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'da yoğunluğu arttırmadan, yapı sahiplerine eski plana göre hakları yeniden teslim edilmiş olacak. Plan değişikliğinin ardından Avcılar'da vatandaşlar binalarını ‘hak kaybı' yaşamadan yenileyebilecek.

Avcılar Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi.