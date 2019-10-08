İstanbul'un olası bir depremde en kritik ilçesi Avcılar'a yeni imar planı

Avcılar'da güvenli olmayan, ömrünü tamamlamış eski binaların yenilenmesinin önünü açacak olan imar planı değişikliği, Avcılar Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildi.
Sözcü'nün aktardığına göre, daha önce ucuz konut ihtiyacını karşılamak amacı ile normal planlardan fazla inşaat hakkı tanınmış kooperatif evleri, 2008 yılında çıkartılan 1/1000 ölçekli plan doğrultusunda inşaat hakları daraltılmıştı.
Avcılar Meclisi'nde onaylanan imar planı değişikliği ile yerinde kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'da yoğunluğu arttırmadan, yapı sahiplerine eski plana göre hakları yeniden teslim edilmiş olacak. Plan değişikliğinin ardından Avcılar'da vatandaşlar binalarını ‘hak kaybı' yaşamadan yenileyebilecek.
Avcılar Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi.
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