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15:22 08 Ekim 2019
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    HDP: Tezkerelere 'evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ilişkin, "Uluslararası toplum nezdinde kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin bir an önce durdurulmasını istiyoruz" dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine değinen Temelli, "'Evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" ifadesini kullanıldı.

    HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Hep birlikte söyleyelim mi? Savaşa hayır. Savaş istemiyoruz. Savaş felakettir, yıkımdır" sözleriyle başladı. Temelli'nin bu ifadesinin ardından salonda bulunanlar, 'Savaşa hayır' sloganları attı.

    Tüm Türkiye halklarını, Ortadoğu, Avrupa halklarını 'savaşa hayır' demek için yan yana gelmeye davet ettiklerini belirten Temelli, barış iradesinin savaş isteyenlere karşı güçlü bir şekilde ortaya konulamaması halinde bu felaketin bedelini çocukların, gelecek kuşakların ödeyeceğini söyledi.

    ​Engellemelere rağmen barışın sesinin susturulamayacağını ifade eden Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz" diye konuştu. 

    'HİÇBİR SAVAŞIN HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ'

    Temelli, sanki çok önemli bir müjde verirmiş gibi bunun topluma anlatıldığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    © REUTERS / Murad Sezer
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    "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Savaşı başlatmak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. Mülteci sorununu çözeceklermiş, yok Kürt koridoruna izin vermeyeceklermiş. Bu savaşın bir tek nedeni var; iktidarlarının ömrünü uzatmak, kendi bekaları için Türkiye halklarının bekasını yok etmek."

    "Bu savaşın, Ortadoğu'nun yüz yıllık geleceğini yok edeceğini" belirten Temelli, "Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya, bu acıları yaşamaya devam ediyor. AB ve BM başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin, yoksa bu savaş sadece Ortadoğu'yu, Suriye'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak, bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu. 

    Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi yolla mümkün olabileceğini savunan Temelli, savaş politikalarıyla Suriye, Irak ve Türkiye için ancak çözümsüzlük üretilebileceğini söyledi.

    'TEZKERELER BİR SAMİMİYET TESTİDİR'

    "Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz" diyen Temelli, bu ülkenin toprak bütünlüğünün, orada yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

    © AA / Ali Balıkçı
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    TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine de değinen Temelli, bu tezkerelerin bir samimiyet testi olduğunu belirtti. 

    Temelli, "Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız, barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor" dedi.

    Meclise 20 yıldır tezkerelerin geldiğini aktaran Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" ifadesini kullanıldı. 

    '10 BİN DEAŞ'LI TERÖRİSTİN 2 BİNİ AVRUPALI'

    Suriye'de 10 bin DEAŞ'lı tutsaktan bahsedildiğini anlatan Temelli, bu 10 bin DEAŞ'lı teröristin 2 bininin Avrupalı olduğunu ve kimsenin bu teröristleri istemediğini söyledi.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Temelli, "Dünyanın gördüğü en ciddiyetsiz Amerikan başkanı diyor ki 'Bu işi halledin.' Dünyanın talihsizliği, tarih boyunca ortaya çıkabilecek tüm ciddiyetsiz liderlerin aynı zaman diliminde yaşamasıdır. Bu da işte insanlık için ciddi bir yıkımdır. Bu DEAŞ meselesinin nasıl çözüleceğine dair kimsenin bir fikri yok, çözümü yok" diye konuştu.

    Suriye'ye girerek bir çözümün üretilemediğini söyleyen Temelli, Suriye'ye girerek, sorunun daha çok büyütüldüğünü öne sürdü. Temelli, "Eğer bir akılsızlık daha yapar kuzey Suriye'ye girerseniz, inanın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğiz" dedi. 

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    Etiketler:
    DEAŞ, Türkiye, ABD, Ortadoğu, BM, AB, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusu, Tezkere, Irak, Suriye, HDP
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