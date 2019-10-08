HDP: Tezkerelere 'evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Hep birlikte söyleyelim mi? Savaşa hayır. Savaş istemiyoruz. Savaş felakettir, yıkımdır" sözleriyle başladı. Temelli'nin bu ifadesinin ardından salonda bulunanlar, 'Savaşa hayır' sloganları attı.
Tüm Türkiye halklarını, Ortadoğu, Avrupa halklarını 'savaşa hayır' demek için yan yana gelmeye davet ettiklerini belirten Temelli, barış iradesinin savaş isteyenlere karşı güçlü bir şekilde ortaya konulamaması halinde bu felaketin bedelini çocukların, gelecek kuşakların ödeyeceğini söyledi.
Eş Genel Başkanımız Sezai #Temelli, Meclis Grup Toplantımızda konuşuyor - CANLI https://t.co/bJfOzdFYnf— HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 октября 2019 г.
Engellemelere rağmen barışın sesinin susturulamayacağını ifade eden Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz" diye konuştu.
'HİÇBİR SAVAŞIN HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ'
Temelli, sanki çok önemli bir müjde verirmiş gibi bunun topluma anlatıldığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu savaşın, Ortadoğu'nun yüz yıllık geleceğini yok edeceğini" belirten Temelli, "Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya, bu acıları yaşamaya devam ediyor. AB ve BM başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin, yoksa bu savaş sadece Ortadoğu'yu, Suriye'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak, bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi yolla mümkün olabileceğini savunan Temelli, savaş politikalarıyla Suriye, Irak ve Türkiye için ancak çözümsüzlük üretilebileceğini söyledi.
'TEZKERELER BİR SAMİMİYET TESTİDİR'
"Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz" diyen Temelli, bu ülkenin toprak bütünlüğünün, orada yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Temelli, "Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız, barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor" dedi.
Meclise 20 yıldır tezkerelerin geldiğini aktaran Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" ifadesini kullanıldı.
'10 BİN DEAŞ'LI TERÖRİSTİN 2 BİNİ AVRUPALI'
Suriye'de 10 bin DEAŞ'lı tutsaktan bahsedildiğini anlatan Temelli, bu 10 bin DEAŞ'lı teröristin 2 bininin Avrupalı olduğunu ve kimsenin bu teröristleri istemediğini söyledi.
Suriye'ye girerek bir çözümün üretilemediğini söyleyen Temelli, Suriye'ye girerek, sorunun daha çok büyütüldüğünü öne sürdü. Temelli, "Eğer bir akılsızlık daha yapar kuzey Suriye'ye girerseniz, inanın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğiz" dedi.
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