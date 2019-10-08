İBB Meclis üyesi Duran'dan CHP'ye: Yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nce kurulan, kiralık araçların araştırılmasıyla ilgili komisyonun başkanı AK Partili Serkan Duran, "Yenikapı'ya araçlar 'ihtiyaç fazlası, israf' diye çekildi ama bu araçları meclis üyeleri kullanıyor. Bir şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yapılan iki seçim arasında, kiralık bazı hizmet araçlarının iade edildiğine ilişkin iddiaların araştırılması için kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor.
AK Partili meclis üyesi ve Araştırma Komisyonu Başkanı Serkan Duran, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Şimdiye kadar komisyonun 4 toplantı yaptığını belirten Duran, AK Partili, CHP'li ve İYİ Partili komisyon üyeleriyle ortak aldıkları kararların şeffaf olduğunu söyledi. Duran, "CHP'li üyelerin üzerinde durduğu, iki seçim arasında bir araç iadesi olduğu iddiası vardı. Genel sekreterlerinin ifadesi buydu. Bununla alakalı soru sorulup sorulmayacağı sorulmuştu bize. 'Gelsin, bakacağız' demiştik. Geldi. Cevabımız da çok net şekilde evet, bu sorunun sorulması gerekiyorsa soralım. 'Varsa ne şekilde olduğunu, kimin kullandığı, hangi makama tahsis edildiğini soralım' diye oyladık ve tamamımızın oyuyla kabul ettik" diye konuştu.
Serkan Duran, komisyon toplantılarının nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Rutin toplantılar; ancak üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar, kameraları görünce başka boyuta geçiyor" yanıtını verdi.
'SÜRECİ CHP BALTALIYOR'
CHP'li üyelerin istediği soruların sorulmasını kabul ettiklerini, soruları ilgili birimlere gönderdiklerini, cevapların gelmesinden sonra raporu yazacaklarını anlatan Duran, şunları söyledi:
"Bir önceki toplantıda basın mensubu arkadaşlar, 'Resim alabilir miyiz?' dediler. Bu arkadaşlar ellerinde kağıtları sallamaya başladı. 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedik. Resim vereceğiz. Mükerrer soruları, aynı soruyu bir farklı şekilde sormak var bir de net sormak var. Net olarak yazılmış soruyu bir daha sormanın anlamı yok. Vakit kaybından başka bir şey değildir. Bu süreci baltalamaksa evet onların istediği şekilde baltalanır. Aynı soruyu bir daha sormanın anlamı yok. Cevap aynı gelecektir. 'Bu soruları ayıklayalım' dedik. Ortak havuz içinde bir soru sistemi olsun. Sizin sorularınızla bizim sorularımız ortaklaşa olsun. Mutabık kaldık, oyladık. Gördünüz. Birtakım şeyler anlatmaya başladılar. Süreci CHP baltalıyor. Neden baltalıyor, orasını anlamadık. Soruları sorduk. Kendisini aradım. 'Bu soruları ilgili yerlere yazıyoruz' diye. Geri dönüş yapmadılar."
'UZATMAYA YÖNELİK HAREKETLER'
Kamuoyuna net rapor sunacaklarını, raporun İBB Meclisi'nde okunacağını belirten AK Partili Duran, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarla beraber çalışacağız. Birlikte karar vereceğiz; ama bakıyoruz ki maalesef süreç istediğimiz gibi yönetilmiyor. Uzatmaya yönelik hareketler. Bir aracın lastik bakımından tutun da konu bu değil. Konu Yenikapı'daki araçlar ve iki seçim arasında özellikle üzerinde durmak istedikleri konu buydu. Bununla ilgili biz gerekli yerlere yazdık. Artık bunun sonucunu bekleyip ilgili yerlere görüşmesi gereken kurum, kişi olursa onları da çağırıp, görüşlerini alıp, ona göre rapor hazırlayacağız. Cevapları bekliyoruz. 3 aylık süremiz var. Bir miktar süremiz geçti ama bu 3 aylık sürede raporumuzu yazıp, meclis başkanlığına vereceğiz. Sanıyorum, önümüzdeki hafta itibarıyla cevaplar gelir.
Gelince kısa kısa sizinle de paylaşırız. Hiçbir endişemiz yok. Arkadaşların da olmaması gerekir. Neticede bu bir araştırma komisyonu. Buradan çıkacak sonuca herkesin riayet etmesi gerekir. İSKİ'de yapılan ihale var. Bunların ihtiyaç fazlası olduğunu söyleyenler var. Mesela bir örnek vereyim size; Yenikapı'ya çekilmiş bir makam aracının kanunen mümkün olmayan bir kişinin altında olması kullanması bize göre imkansız olan bir durum. Ancak bu durum görüntülerde mevcut. Bir meclis üyesinin başkan vekili olmayan bir meclis üyesinin bu aracı kullanması mümkün değil. Ancak görüntüleri mevcut. Yenikapı'ya bu araçlar ihtiyaç fazlası, israf diye çekildi ama bu araçları meclis üyeleri kullanıyor. Bir şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor."
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