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19:56 08 Ekim 2019
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    Elazığ deprem

    AFAD'dan 7.5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

    © AA / İsmail Şen
    Türkiye
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    AFAD tarafından 7.5 büyüklüğünde, merkezi Kahramanmaraş olan deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapılacak. Gerçek zamanlı icra edilecek tatbikata 26 il katılacak.

    © DHA /
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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapılacak.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından, modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 9-11 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

    26 İL KATILACAK

    © İHA /
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    Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine uygulanacak tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Tatbikat, ansızın verilecek alarmla başlayacak.

    Tatbikat süresince coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanılacak.

    Tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile AYDES'in işlerliği test edilecek.

    Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak.

    Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikatta görev alacak.

    Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet gruplarıyla koordineli çalışacak.

    GERÇEK ZAMANLI İCRA EDİLECEK

    Toplantının devamında sarsma masası ile deprem anında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla afete hazırlık eğitimi alan ev hanımları, depreme hazırlık uygulamasına katılarak, deprem simülasyon odasında 5.1 ve 7 büyüklüklerindeki depremleri yaşadılar.
    © DHA /
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    İki gün sürecek tatbikatın birinci günü, gerçek zamanlı icra edilecek, afetin ilk 24 saati canlandırılacak.

    İkinci günde ise afetin ardından ilk 72 saat sonrası canlandırılarak bu süreçte aktif olmayan hizmet gruplarının tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.

    Tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden de takip edilecek.

    Etiketler:
    tatbikat, Deprem, AFAD
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