Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı

İş insanı Osman Kavala’nın tutuklu olarak yargılandığı Gezi Davası bugün Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde yapıldı. Aralarında Kavala’nın da bulunduğu 16 kişinin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davanın, üçüncü duruşmasında sanıkların tutukluğunun devamına karar verildi. Dava 24/25 Ekim tarihlerine ertelendi.
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Gazete Duvar'ın haberine göre duruşma salonlarında görüntü almanın yasaklanması sonrasında çizerler tarafından duruşma salonlarında yapılan çizime de yasak geldi.
Nurtopu gibi bir yasagimiz daha var. Mahkeme cizeri olarak katıldıgımız gezi davası ndan mahkeme baskanının talimatıyla salon dısına cıkarıldık. Yarım kalan cizimim... #gezidavası #GeziyiSavunuyoruz pic.twitter.com/GLDIspqjCC— Tarık Tolunay (@tariktolunay) October 8, 2019
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