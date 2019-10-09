İBB'den yaşlılara özel ekmek 'Altın bahar': Tanıtımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in yeni ürünü yaşlı ekmeği “Altın Bahar”ı, Ataşehir Kayışdağı’ndaki Darülaceze’de tanıttı. İmamoğlu, tanıtıma katılan Darülaceze sakinlerinin ellerini öpüp, aralarında oturdu.

'Altın Bahar' lansmanında ilk konuşmayı, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka yaptı. Prof. Saka, 'Altın Bahar' yaşlı ekmeği fikrinin, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti. Prof. Saka, “Bir Halk Ekmek ürünü olan ‘Altın Çörek’ten yola çıktık. ‘Altın Çörek’ doldurulmuş bir ürün. Bu ürünü, yaşlıların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Dünyada ekmek yemeyen bir coğrafya yok. Amacımız ekmek yedirmek değil. Yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Halk Ekmek’in inanılmaz dinamik yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır” dedi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Prof. Saka’nın ardından konuşan İmamoğlu, ‘Altın Bahar’ın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Halk Ekmek’in İstanbul'un simge kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada çok tatlı ablalarımız, ağabeylerimiz var. Ve bugün bize ne servis edecekler diye düşünüyorlar herhalde. İşin içine uzmanlar, bilim adamları girince, kuru ekmeğin içine çok farklı değerdeki birtakım şeyleri katınca, çok daha verimli sağlıklı hale gelebiliyor. 2019 yılı, ‘Yaşlı Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda her kurum bir faaliyet içinde. Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın Genel Müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı” dedi.

'SÜRECE KATKI SUNACAĞIZ'

"Protein, kalsiyum elde etmek istiyorsanız bu ekmeğimizden mutlaka tatmanızı öneriyoruz” diyen İmamoğlu, “İBB’nin sağlıklı ve ucuz gıda erişimi konusunda eğitimi devam edecek. Özellikle hem Halk Ekmek olsun hem de İSTYÖN üzerinden balık, sebze, meyve toptan halimizi kontrol eden kurumumuz başta olmak üzere, Tarım Daire Başkanlığımız, köylerimiz kırsalımız buradaki muhtarlıklarımızla da iş birliği yaparak hem şehrinde üreten hem şehrin dışından gelen üretilmiş ürünleri en sağlıklı şekilde topluma ulaştıran bir zincirin halkalarını var etmek istiyoruz. Üretim yerine kadar gidip bir denetim mekanizmasının içinde olmak istiyoruz. Bilimden sonuna kadar faydalanacağız. Üniversitelerle iş birliği içerisinde olacağız. Tarımın 16 milyon insanı en üst seviyede ilgilendirdiğinin farkındayız. Gerçekten bugün dünyada en çok sorgulanan şey; ‘acaba sağlıklı besleniyor muyuz?’. Bunu gidermek adına biz, mutlaka ve mutlaka vatandaşını hisseden ve vatandaş adına süreci denetleyen bir mekanizma oluşturacağız. Evet, ülkemizde Tarım Bakanlığı var, bakanlığımızın görevleri var olabilir. Ama biz de sürece katkı sunmak adına, ‘Bu bizim görevimiz değildir’ demeyip mutlaka katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasını bitiren İmamoğlu, platforma İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Çolakoğlu, Prof. Saka, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve kurmaylarını çağırdı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı. “1-2 haftadır diyetteydim ama şimdi bozacağım. Ara öğün olarak yiyeceğim” diyen İmamoğlu da ürünün tadına baktı. Hem İmamoğlu hem de Darülaceze sakinleri, tattıkları ekmekleri beğendi. “Altın Bahar”, 1,5 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.