İBB'den yaşlılara özel ekmek 'Altın bahar': Tanıtımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in yeni ürünü yaşlı ekmeği “Altın Bahar”ı, Ataşehir Kayışdağı’ndaki Darülaceze’de tanıttı. İmamoğlu, tanıtıma katılan Darülaceze sakinlerinin ellerini öpüp, aralarında oturdu.
'Altın Bahar' lansmanında ilk konuşmayı, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka yaptı. Prof. Saka, 'Altın Bahar' yaşlı ekmeği fikrinin, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti. Prof. Saka, “Bir Halk Ekmek ürünü olan ‘Altın Çörek’ten yola çıktık. ‘Altın Çörek’ doldurulmuş bir ürün. Bu ürünü, yaşlıların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Dünyada ekmek yemeyen bir coğrafya yok. Amacımız ekmek yedirmek değil. Yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Halk Ekmek’in inanılmaz dinamik yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır” dedi.
Prof. Saka’nın ardından konuşan İmamoğlu, ‘Altın Bahar’ın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Halk Ekmek’in İstanbul'un simge kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada çok tatlı ablalarımız, ağabeylerimiz var. Ve bugün bize ne servis edecekler diye düşünüyorlar herhalde. İşin içine uzmanlar, bilim adamları girince, kuru ekmeğin içine çok farklı değerdeki birtakım şeyleri katınca, çok daha verimli sağlıklı hale gelebiliyor. 2019 yılı, ‘Yaşlı Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda her kurum bir faaliyet içinde. Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın Genel Müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı” dedi.
"Protein, kalsiyum elde etmek istiyorsanız bu ekmeğimizden mutlaka tatmanızı öneriyoruz” diyen İmamoğlu, “İBB’nin sağlıklı ve ucuz gıda erişimi konusunda eğitimi devam edecek. Özellikle hem Halk Ekmek olsun hem de İSTYÖN üzerinden balık, sebze, meyve toptan halimizi kontrol eden kurumumuz başta olmak üzere, Tarım Daire Başkanlığımız, köylerimiz kırsalımız buradaki muhtarlıklarımızla da iş birliği yaparak hem şehrinde üreten hem şehrin dışından gelen üretilmiş ürünleri en sağlıklı şekilde topluma ulaştıran bir zincirin halkalarını var etmek istiyoruz. Üretim yerine kadar gidip bir denetim mekanizmasının içinde olmak istiyoruz. Bilimden sonuna kadar faydalanacağız. Üniversitelerle iş birliği içerisinde olacağız. Tarımın 16 milyon insanı en üst seviyede ilgilendirdiğinin farkındayız. Gerçekten bugün dünyada en çok sorgulanan şey; ‘acaba sağlıklı besleniyor muyuz?’. Bunu gidermek adına biz, mutlaka ve mutlaka vatandaşını hisseden ve vatandaş adına süreci denetleyen bir mekanizma oluşturacağız. Evet, ülkemizde Tarım Bakanlığı var, bakanlığımızın görevleri var olabilir. Ama biz de sürece katkı sunmak adına, ‘Bu bizim görevimiz değildir’ demeyip mutlaka katkı sunacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasını bitiren İmamoğlu, platforma İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Çolakoğlu, Prof. Saka, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve kurmaylarını çağırdı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı. “1-2 haftadır diyetteydim ama şimdi bozacağım. Ara öğün olarak yiyeceğim” diyen İmamoğlu da ürünün tadına baktı. Hem İmamoğlu hem de Darülaceze sakinleri, tattıkları ekmekleri beğendi. “Altın Bahar”, 1,5 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)