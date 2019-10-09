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    CHP’nin ekonomi raporu: Her 100 TL'nin 8.6 lirası icralık

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    CHP’nin ekonomi raporunda, KOBİ’lerin kullandığı kredilerin ağustos sonu itibarıyla 610 milyar liraya yükseldiği belirtilerek, "Kredilerin her 100 liralık diliminin 8.6 lirası icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılıyor" denildi.

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    CHP ekonomi raporu: İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyonu aştı
    CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomi raporunda, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) vadesinde ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan kredilerinin 52.9 milyar liraya kadar yükseldiğine işaret edildi.

    Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre raporda “KOBİ'lerin bankalardan kullandıkları toplam krediler bu yıl ağustos ayı sonu itibarıyla 610 milyar liraya yükseldi. Bu kredilerin her 100 liralık bölümünün 8.6 lirası da icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılıyor” denildi. Raporda şu saptamalar yapıldı:

    356 BİN KOBİ SIKINTILI

    – Borcunu zamanında ödeyemeyen KOBİ sayısı 356 bine çıktı. Kredi stokunun yüzde 5.7 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 40.6'yı bulurken, batık kredilerin oranı ise yüzde 5.2'ye çıktı.

    – Son aylarda batık kredileri hazla artan ve önümüzdeki günlerde de inşaat ve enerji sektörüne kullandırdıkları kredileri takibe alıp karşılık ayıracak olan bankacılık sektörünün kârı, bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 oranında azalarak 32.8 milyar liraya geriledi. Sektör geçen yılın aynı döneminde 38 milyar lira kâr elde etti.

    – Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde yaşanan azalmayla birlikte tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları da yeniden hızla artmaya başladı.

    – Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları, 1 Ocak-27 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 28.2 milyar lira artarak 540.3 milyar liraya ulaştı.

    – Bu artışın 6 milyar lirası 20-27 Eylül günleri arasındaki son bir haftalık dönemde yaşanırken, borcun 431.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 114.4 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandı.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranları belli oldu
    – Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.5 milyar lira daha artarak 27 Eylül 2019 itibarıyla 21.1 milyar lira oldu. Tüketicilerin, bu yıl ocak-ağustos döneminde bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle ödediği faiz 51.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    İCRA DOSYALARI 23.1 MİLYONA ULAŞTI

    Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) istatistiklerine göre, 1 Ocak- 6 Ekim 2019 günleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 oranında artarak 7 milyon 72 bine ulaştı. İcra dairelerinde halen 21 milyon 324 bin dosya bulunuyor.

    Etiketler:
    Kredi, açıklama, Rapor, Ekonomi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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