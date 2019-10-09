Merkez Bankası'ndan altın alımı: Toplam rezervin değeri 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı

Türkiye ile ABD arasında ilişkiler gerilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayında 41.8 ton ile bugüne kadarki en yüksek aylık altın alımına imza atması dikkat çekti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, temmuz ayındaki 6.6 tonluk alımla birlikte TCMB’nin kendine ait toplam altın rezervi ağustos sonu itibarıyla 362.5 tona yükseldi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, temmuz-ağustos döneminde Rusya Merkez Bankası 23.5, Çin Merkez Bankası 15.9 tonluk alım yaparken, bu dönemde dünyada en fazla alım yapan Merkez Bankası TCMB oldu.

Ocak-ağustos döneminde TCMB’nin toplam altın alımı 109 tona yükselirken, TCMB’nin toplam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı son iki yılda yüzde 5.7’den yüzde 19’a sıçradı. Ağustos sonu itibarıyla TCMB’nin kendine ait toplam altın rezervinin değeri, sene başına göre 7 milyar 526 milyon dolarlık artışla 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı.