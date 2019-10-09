Soylu: Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz, hesabını sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Suriye'ye düzenlenmesi planlanan operasyonla ilgili, "Demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır" dedi. Soylu, Batı'yı samimiyetsizlikle suçlarken, "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz, bunun hesabını sorarız" ifadesini kullandı.

Karabük Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılış töreni ve ilk ders, İçişleri Bakanı Soylu'nun da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler konferans salonunda gerçekleştirildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir" diye konuştu.

Soylu, "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR DEVLETİ KURULMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ'

Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili durum oluşturarak, bir terör devleti kurmasına bizler müsaade edemeyiz ve sınırlarımızın içinde bizi sürekli rahatsız eden, evlatlarımızı şehit eden bu örgütlere de müsamaha etmemiz söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği perspektifte bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız.

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi."