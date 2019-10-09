Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna harekat başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak belirlenen operasyonu Twitter hesabından duyurdu; "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

ABD'nin askerlerini çekmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat başladı.

© AA / Eşber Ayaydın Barış Pınarı Harekatı başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar ve patlama seslerinin yükseldiğine ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça tweetlerle duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

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The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.



كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 9, 2019

Erdoğan ayrıca "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini de kullandı.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum.



Allah yar ve yardımcımız olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı https://t.co/lxH5dbSNzV pic.twitter.com/lonHgOhZ6I — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 9, 2019

​Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeyine hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili de harekatın hava bombardımanlarıyla başladığını söyledi. Kara harekatının başlayıp başlamadığına dair herhangi bir bilgi gelmezken Anadolu Ajansı Tel Abyad'daki hedeflerin obüs atışlarıyla ateş altına alındığını yazdı. Sınıra yakın hedeflerin temizlenmesinin ardından Türk askerinin sınırı geçmesi bekleniyor.

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Bu arada ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra brifing için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bilgi verdi. Erdoğan ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan @RTErdogan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak #BarışPınarıHarekatı’nın başlama emrini verdi. pic.twitter.com/YfJNRKzYJ2 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 9, 2019

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada da “BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır” denildi.