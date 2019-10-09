Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

ABD'nin askerlerini çekmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat başladı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar ve patlama seslerinin yükseldiğine ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça tweetlerle duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019
Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019
وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 9, 2019
كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام.
Erdoğan ayrıca "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini de kullandı.
#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019
Allah yar ve yardımcımız olsun.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı https://t.co/lxH5dbSNzV pic.twitter.com/lonHgOhZ6I— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 9, 2019
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bilgi verdi. Erdoğan ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan @RTErdogan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak #BarışPınarıHarekatı’nın başlama emrini verdi. pic.twitter.com/YfJNRKzYJ2— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 9, 2019
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada da “BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır” denildi.
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