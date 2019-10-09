Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.

Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2019

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