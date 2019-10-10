Çavuşoğlu: Bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız'' dedi

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona (Barış Pınarı Harekatı) karşı çıkmasın" ifadesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz" diye konuştu.