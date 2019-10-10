Balıkesir'de köpek balığına tekme ve yumruklu şiddet

Avlanmak için Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı.

Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden denize bırakırken, içlerinden biri hayvanı tekmeleyip yumrukladı. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Balıkesir'de köpek balığına tekme ve yumruklu şiddethttps://t.co/Y59dPMu29P pic.twitter.com/ePoDRxYtaC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 10, 2019

​Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar ‘hayvana şiddet’ uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu.

TUDAV’a gönderilen yazıda şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit etti.

Balıkıçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ‘idari yaptırım’ uygulandığı belirtildi.