10 Ekim anmasında CHP'li vekillere 'tezkere' tepkisi

'10 Ekim'i unutma unutturma', 'Savaşa hayır barış hemen şimdi', 'Anaların öfkesi katilleri boğacak' ve 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçenler Ankara Gar'ı önüne doğru hareket etti.
Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 'Katil devlet hesap verecek', 'Katil IŞİD işbirlikçi AKP' sloganlarının atılması üzerine polis ile anmaya katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
CHP MİLLETVEKİLLERİ YUHALANDI
Anma sırasında Suriye'deki harekât için tezkereye 'Evet' oyu veren CHP'nin milletvekillerine tepki gösterildi. CHP'li milletvekillerinin isminin okunduğu sırada bazı kişiler 'yuh' diye bağırdı ve 'Savaşa evet dediniz' sözleriyle tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ortak sloganların olduğunu hatırlatarak, "Biz bugün anma yapmaya geldik. Ortak bir acı var diyoruz ve sizi sağ duyuya davet ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Sinan Adıyaman, TMMOB Başkanı Emin Koramaz da kortejin en önünde yer aldı.
İLK KEZ KORTEJİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLDİ
KORAMAZ: BARIŞTAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Meslek örgütleri adına konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Acımız öfkemiz her geçen gün büyüyor. Yüreklerimizde insan sevgisi dillerimizde barış türküleriyle bu meydanı doldurmuştuk. Ancak barış talebimizi kana buladılar. Bizler savaş çığırtkanlıklarına karşı barıştan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.
Koramaz’ın konuşmasının ardından beş dakikalık oturma eylemine geçildi.
Dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanını dava süreçlerine katkı vermeye çağıran Koramaz, "Bu meydan acıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Katliamdan sonra bu meydanın adını Demokrasi Meydanı olarak değiştirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ama uygulamaya geçilmedi. Meslek örgütleri ve belediye ile görüşerek anıt konusunda görüş birliğine vardık. Uluslararası bir yarışma açacağız. Bu meydanın çevresi anıt mekan olarak belirlenecek" dedi.
DAVUTOĞLU'NA: BENİM OĞLUMUN HESABINI KİM VERECEK
Katliamda yakınlarını kaybedenler "Benim oğlumun hesabını kim verecek Davutoğlu", "Katliamın hesabını ver Davutoğlu" sözleriyle tepki gösterdi.
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