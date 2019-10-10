10 Ekim anmasında CHP'li vekillere 'tezkere' tepkisi

‘Emek, Barış ve Demokrasi’ talebiyle 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’daki mitinge katılanlara yönelik IŞİD’in düzenlediği saldırının dördüncü yılında yüzlerce kişi Ankara Gar’ı önünde toplandı. Anmaya katılan CHP’li milletvekillerine 'Savaşa evet dediniz' sözleriyle tepki gösterenler oldu.

103 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden dört yıl geçti. Katliamın gerçekleştiği 10.04’den önce çok sayıda meslek örgütü temsilcisi ve milletvekilleri Ulus’ta toplandı. Anmaya katılanlar yoğun güvenlik önlemi altında iki farklı arama noktasının geçerek alana giriş yapabildi.

'10 Ekim'i unutma unutturma', 'Savaşa hayır barış hemen şimdi', 'Anaların öfkesi katilleri boğacak' ve 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçenler Ankara Gar'ı önüne doğru hareket etti.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 'Katil devlet hesap verecek', 'Katil IŞİD işbirlikçi AKP' sloganlarının atılması üzerine polis ile anmaya katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP MİLLETVEKİLLERİ YUHALANDI

Anmaya, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Milletvekilleri Serpil Kemalbay, Filiz Kerestecioğlu, Murat Çepni, Oya Ersoy CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Gamze Taşcıer ve Mahmut Tanal da katıldı.

Anma sırasında Suriye'deki harekât için tezkereye 'Evet' oyu veren CHP'nin milletvekillerine tepki gösterildi. CHP'li milletvekillerinin isminin okunduğu sırada bazı kişiler 'yuh' diye bağırdı ve 'Savaşa evet dediniz' sözleriyle tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun ortak sloganların olduğunu hatırlatarak, "Biz bugün anma yapmaya geldik. Ortak bir acı var diyoruz ve sizi sağ duyuya davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Sinan Adıyaman, TMMOB Başkanı Emin Koramaz da kortejin en önünde yer aldı.

İLK KEZ KORTEJİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLDİ

Katliamın ilk iki yıl yapılmak istenen anmasına polis izin vermemiş biber gazıyla anmaya katılanlara müdahale etmişti. Üçüncü yıl anmasına ise kısıtlı girişe izin verilmişti. Katliamın dördüncü yılında ise anmaya katılanlar ilk kez kortej oluşturarak sloganlar eşliğinde Ankara Gar’ı önüne yürüdü.

KORAMAZ: BARIŞTAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Meslek örgütleri adına konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Acımız öfkemiz her geçen gün büyüyor. Yüreklerimizde insan sevgisi dillerimizde barış türküleriyle bu meydanı doldurmuştuk. Ancak barış talebimizi kana buladılar. Bizler savaş çığırtkanlıklarına karşı barıştan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

Koramaz’ın konuşmasının ardından beş dakikalık oturma eylemine geçildi.

Dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanını dava süreçlerine katkı vermeye çağıran Koramaz, "Bu meydan acıları anlatmakta yetersiz kalıyor. Katliamdan sonra bu meydanın adını Demokrasi Meydanı olarak değiştirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ama uygulamaya geçilmedi. Meslek örgütleri ve belediye ile görüşerek anıt konusunda görüş birliğine vardık. Uluslararası bir yarışma açacağız. Bu meydanın çevresi anıt mekan olarak belirlenecek" dedi.

DAVUTOĞLU'NA: BENİM OĞLUMUN HESABINI KİM VERECEK

Anma sırasında katliamın gerçekleştiği tarihte Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na da tepki gösterenler oldu.

Katliamda yakınlarını kaybedenler "Benim oğlumun hesabını kim verecek Davutoğlu", "Katliamın hesabını ver Davutoğlu" sözleriyle tepki gösterdi.