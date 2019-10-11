Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad sınırına yüzlerce ÖSO militanı ile birlikte ağır silahlar gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırına büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. TSK, Akçakale Tel Abyad sınırına 150 araçtan oluşan bir konvoy gönderdi. Konvoyda 500 ÖSO militanı da yer aldı.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. TSK, akşam saatlerinde 150 araçtan oluşan bir konvoyu daha Akçakale sınırına gönderdi. Uçaksavar, ZPT, Tank, doçka, ÖSO militanlarının kullanacağı pikap araçlar ve zırhlı araçlardan oluşan 150 araçlık askeri konvoy, Tel Abyad sınırına gönderildi.

Askeri konvoy geçtiğimiz aylarda kapatılan ve şimdi TSK tarafından kurulan Akçakale Mülteci Barındırma Merkezi'ne girdi.

Öte yandan içi ÖSO militanı dolu 10 otobüs de konvoyla birlikte geldi. Yüzlerce ÖSO militanının içinde bulunduğu 10 otobüs yoğun güvenlik önlemleri arasında kente girdi. ÖSO militanları otobüslerin içinde ÖSO bayrağı açtılar. Askeri elbiseli ÖSO militanlarının Barış Harekatı kapsamında karadan Tel Abyad'a gireceği öğrenildi.

Öte yandan askeri konvoyun geçişi esnasında bazı vatandaşlar asker selamı yaparak, askerlere destek gösterisinde bulundu.