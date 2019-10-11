Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.