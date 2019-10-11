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10:47 11 Ekim 2019
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    Adana'da röntgen filmiyle kilit dilini içeri iterek kapıları açıp evleri soyan 1'i hamile 3 şüpheli kadın, hırsızlık dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı.

    Röntgen filmiyle, şehirler arası soygun yaptılar

    © İHA /
    Türkiye
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    Adana'da röntgen filmiyle kilit dilini içeri iterek kapıları açıp evleri soyan 1'i hamile 3 şüpheli kadın, hırsızlık dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı.

    © İHA / MURAT DELİCE
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    İHA’nın aktardığı habere göre Adana'nın lüks mahallelerinde evlere girilip altın ve para çalındığı şikayetleri üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

    Hırsızlık dedektifleri yaptığı araştırmada, zanlıların 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Başak K., 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Kiraz K. ve 6 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan 18 yaşındaki Kader Ç.  olduğunu belirledi.

    Osmaniye'de oturdukları belirlenen kadınların, kapı dilini röntgen filmiyle içeri iterek evlere girip para ve altın çaldıklarını tespit eden polis, zanlıların bu yöntemle Ankara, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kayseri gibi birçok ilde binlerce lira para ve altın çaldığını belirledi.

    © DHA /
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    Hırsızlık dedektifleri kimliklerini belirlediği zanlıları takibe aldı. Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi, Şehit Polis Aydın Polat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana giren kadınlar 5. kattaki dairenin kapı kilit dilini röntgen filmiyle açmak istedi. Peşlerinden gelen polisleri fark eden kadınlar, kaçtıkları damda yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan kadınlar gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen kadınların yapılan üst aramasında kapıların kilitlerini açmak için kullandıkları röntgen filmi çıktı. Parmak izi alınan kadınların 25 suç kaydı olan Kiraz K., 12 suç kaydı bulunan Başak K. ve 7 olaya karışan Kader Ç. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılardan Başak K. ve Kiraz K. cezaevine teslim edilirken, Kader Ç. hamile olduğu için ev hapsi cezasına çarptırıldı.

    Etiketler:
    Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Gaziantep, Ankara, Soygun, Adana, Röntgen filmi, Röntgen
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