AK Partili Yeneroğlu'ndan Adana Ticaret Odası'na: Ailedeki FETÖ soruşturması, öğrencilerin burs almasına engel olamaz

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adana Ticaret Odası'na tepki gösterdi ve "Aile bireylerinin FETÖ'den dolayı soruşturmalarının olması ya da mahkum olması öğrencilerin burs almasına engel olamaz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Adana Ticaret Odası'nı eleştirdi.

"FETÖ ile haklı mücadelemizin hukuksuz taşkınlıklarından sadece birisi. Suç ve cezalar şahsidir, masumiyet karinesi esastır" diyen Yeneroğlu, devamla "Hiçbir vatandaşımızı herhangi bir etiketle haksız yere toplumdan dışlayamayız! Aile ferdinden dolayı tüm aileyi suçlu kabul etmek vicdana, adalete sığmaz" ifadesini kullandı.

Şu veya bu örgütünün legal dershane/okul/üniversitelerinde öğrenim görmek,soruşturma aşamasında davaların,aile bireylerinin bu örgütten dolayı soruşturmalarının olması ya da mahkum olması öğrencilerin burs almasına engel olamaz.@adanaticodasi bu tasarrufunu acilen düzeltmeli. pic.twitter.com/O81vaGXV66 — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 11, 2019

​Yeneroğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu veya bu örgütünün legal dershane/okul/üniversitelerinde öğrenim görmek,soruşturma aşamasında davaların, aile bireylerinin bu örgütten dolayı soruşturmalarının olması ya da mahkum olması öğrencilerin burs almasına engel olamaz. Adana Ticaret Odası bu tasarrufunu acilen düzeltmeli."