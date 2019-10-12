Devlet Bahçeli pazartesi günü mesaisine başlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 12, 2019

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