Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı paylaşımları hakkında 4 gözaltı daha

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada 'halkı kin ve nefrete tahrik edici' ve 'terör örgütü propagandası' yapıldığı iddia edilen paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturma sonucunda 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekatla ilgili 'bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığı, Kürt halkının yok edildiği' şeklinde paylaşımlarının yanı sıra örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.