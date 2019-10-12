TGRT Haber ekibi ateş altında kaldı: 'Oğlum vuruyorlar bizi, ateş ediyorlar ya'

TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı harekatla ilgili yayın yaparken ateş altında kaldı. İki haberci, yaşadıklarını daha sonra bültende anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dördüncü gününe girdi.

Pek çok gazetecinin sınır ilçelerinde takip ettiği harekat sırasında, TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görüntü alırken ateş altında kaldı.

Kol, daha sonra yaşadıklarını TGRT Haber bülteninde anlattı. Yayınlanan görüntülerden Taştan'ın Kol'a "Oğlum vuruyorlar bizi, ateş ediyorlar ya" dediği duyuluyor.

TGRT Haber ekibi ateş altında kaldı:

- Kaçalım buradan gidelim. Gidelim Emre

+ Dur dur, gitme gitme. Mermi mi vızıldadı acaba?

- Evet. Oğlum vuruyorlar bizi, ateş ediyorlar yahttps://t.co/Xr1vsWGuH6 pic.twitter.com/DLIYDC3heP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 12, 2019

​