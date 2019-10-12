Feyzioğlu: Sivilleri kalkan yapıyorlarsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değil

CNN yayına katılan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir" şeklinde konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te yayınlanan ve Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katıldı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’yla yabancı ülkelerden gelen tepkilerle ilgili konuşan Metin Feyzioğlu, “Türkiye, Birleşmiş Milletler Şartı’ndan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktır. ABD’ye Meksika sınırında havan topu atılıyor mu? Orada bir CNN International, BBC muhabirine keskin nişancı ateşi olsa dünyayı ayağa kaldırırlar” dedi.

Sivillerin “canlı kalkan” olarak kullanıldığı durumlarda saldırıya uğrayan devletlerin sivilleri koruma zorunluluğu olamadığını savunan Feyzioğlu, “Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir” ifadeleri kullandı.

Hakan Çelik’in (@hakanchelik) sunduğu Hafta Sonu programının konuğu olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu), Barış Pınarı Harekatı’nı mercek altına aldı: Orada bir CNN International, bir BBC muhabirine sniper atışı olsa dünyayı ayağa kaldırırlar. pic.twitter.com/CBQI1Cjpjd — CNN TÜRK (@cnnturk) October 12, 2019

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