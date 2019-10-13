Erdoğan: 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz, önemli olan en az kayıpla süreci tamamlamak" diye konuştu. Erdoğan, "18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuşuyor.

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu" diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu" ifadelerini kullandı.

Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz.

TSK kara ve hava unsurlarıyla operasyonu başarılı şekilde yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da kahramanca bir mücadele ile başarı sergiliyor.

Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak.

Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.

Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. 440'ı öldürülmüş olanlar.

Sosyal medyada ülkemiz aleyhinde propaganda yapan 129 kişi gözaltına alındı 589 kişiye de idari işlem yapıldı.

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