Erdoğan: 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuşuyor.
Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz.
- TSK kara ve hava unsurlarıyla operasyonu başarılı şekilde yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da kahramanca bir mücadele ile başarı sergiliyor.
- Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak.
- Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor https://t.co/QulOdausS6— AA Canlı (@AACanli) 13 октября 2019 г.
- Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.
- Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. 440'ı öldürülmüş olanlar.
- Sosyal medyada ülkemiz aleyhinde propaganda yapan 129 kişi gözaltına alındı 589 kişiye de idari işlem yapıldı.
Ayrıntılar geliyor.
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