Dilipak: Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez, içimizden birileri ABD ile kol kola

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "İçimizden birileri ABD ile kol kola" diyerek Türkiye ile ABD arasında yapılan Suriye gündemli görüşmeleri eleştirdi. Dilipak, "Bölgedeki varlığını krize borçlu olan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız?" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmeyi eleştirdi.

ABD'nin 'ilkesiz' olduğunu ve 'çıkarlarına göre hareket ettiğini' vurgulayan Dilipak şunları söyledi:

"Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez. ABD’ye güven olmaz. Tuzak kurar. İçimizden birileri ABD ile kol kola. Bunu bilelim ve ona göre hareket edelim. ABD ikili oynar. İlkesi yok çıkarı var. Vefası da yok. Siyaset güven müessesesi değildir. Denetim yoksa bütün ihtimaller hesaplanmamışsa, her şey yolunda gidermiş gibi gözükürken, bir an gelir gol yersiniz."

"Bölgedeki varlığını krize borçlu olan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız?" diyen Dilipak ayrıca, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını krize borçlu olduğunu söyledi ve Türkiye'nin ABD ile görmesinin 'Dostlar alışverişte görsün' şeklinde algılanarak güven krizine yol açacağını iddia etti: