MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen YPG'li sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen YPG'li sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu"

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019

​