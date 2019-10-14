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13:44 14 Ekim 2019
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    Çalışma hayatının 'Davos'u önemli kararlarla sona erdi

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    Türkiye
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    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda 5 yılda 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması, 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, sendika yönetimlerinde en az 1 kadın üye bulunmasının aralarında olduğu taahhütlere yer verildi

    'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganıyla 11-13 Ekim'de Antalya'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları katıldı.

    Farklı bakanlık, kurum ve sendikalardan 400 davetlinin katıldığı Forumda, Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) temsilcileri de yer aldı.

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK
    © AA /
    TİSK’ten bir ilk: DİSK, Türk-İş, Hak-İş’e bağlı sendikalar Ortak Paylaşım Forumu’nda buluşacak
    400 KATILIMCI BİLDİRİYİ ELEKTRONİK OYLAMAYLA BELİRLEDİ

    Moderatörlüğünü gazeteci Didem Arslan'ın yaptığı Forum, açılış konuşmalarının ardından kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlı başlıkları altında oluşturulan ortak çalışma gruplarının görüşmeleriyle devam etti.

    Forum kapsamında ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin özel bir oturum da yapıldı. 

    Çalışma grupları kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlı başlıkları altında toplam 15 madde belirledi.

    Kamu, işçi ve işveren sendikaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 katılımcının yaptığı elektronik oylamayla her başlıkta en çok oy alan maddeler tespit edildi.

    Ortak Paylaşım Forumu sonuç bildirisinde yer verilerek taahhüt altına alınan konu başlıkları ve maddeler şöyle:

    "Çevre; üye sendikalara bağlı iş yerlerin de çalışan sayısı kadar ağaç dikilmesi (Her yıl 2 milyon ağaç olmak üzere 5 yılda 10 milyon ağaç) Engelli; 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi. Kadın; 2023'e kadar konfederasyon/sendika yönetim kurullarından en alt işçi temsilciğine kadar tüm kurullarda en az 1 kadın üye bulunması. Yaşlı; yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması. Çocuk; ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi iş birliğinde madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi."

    'UZLAŞI İKLİMİ VE SOMUT ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ'

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Kıdem tazminatı için yüzde 4 kesinti formülü
    TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Forumla ilgili yaptığı değerlendirmede, organizasyonun birçok yönüyle ilk niteliğinde olduğunu belirterek, Forumun dünyaya örnek, Türkiye'ye ölçek niteliğinde olduğunu söyledi.

    Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Ortak Paylaşım Forumu'nun üretim ilişkilerinde ortak aklın egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağına inandığını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

    "Forumda, özverili çalışmalar sonucu elde ettiğimiz uzlaşı iklimi ve somut çıktılar doğru bir adım attığımızın en önemli göstergesi oldu. Bunun yanında, çalışma yaşamının tarafları olan kamu, işçi ve işveren sendikalarının bütünün kopmaz parçalarını oluşturduğu bir kez daha görüldü. Sadece çalışma yaşamı değil toplumsal hayatımıza da değer katacağına inandığım Ortak Paylaşım Forumu'nun sosyal diyalogun önemli bir adımı olarak görüyoruz. Bu organizasyona kıymetli katkılarından dolayı başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika başkanlarımız ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerine çok teşekkür ediyorum."

    Etiketler:
    Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş, Türk-İş, DİSK, TİSK
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