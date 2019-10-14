Emlakçılar devreye girdi: Nusaybinlilere kirasız ev desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün altıncı gününe girdi.
KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU
Birçok emlakçı, merkez Artuklu ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinde bu ailelere ev sağlanması için çalışmalara katıldı. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere, gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili desteğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi.
170 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI
Kanioğlu, "Yaşanan olaylardan dolayı elimizden geldiğince kadar sosyal medyadan ses getirmeye çalıştık. Çağrımızla olumlu destekler aldık. Mardin'den Nusaybin’den Kızıltepe'den il dışından birçok destekçimiz arayıp, yardım talep edeceklerini, ailelerin kiralarını karşılayacaklarını söyledi. Gelen ailelerden 50'sini ücretsiz dairelere yerleştirdik, 120'sini de evde konaklamaya yerleştirdik" diye konuştu.
'SAYISIZ DESTEK ALDIK'
Nusaybinlilerin mağduriyetine sessiz kalmamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten emlakçı Kadir Dündar da "Orada yaşanan bir insanlık dramı vardı. Bu durum karşısında, bizim sessiz bir şekilde beklememiz imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bizim buna kesinlikle ses çıkarmamız gerekiyordu. Biz emlakçılar olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun, çoğu kişi de buna iştirak etti. Bu olay ses getirince, haliyle bu kampanyaya yapılan destek arttı. Bizi arayıp dairesini sunanlar, bizi arayıp, yardımda bulunmak isteyenler; sayısız destek aldık" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)