Emlakçılar devreye girdi: Nusaybinlilere kirasız ev desteği

Havanlı saldırıların hedefi olan Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır bölgesinde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Emlakçılar, bu aşamada devreye girdi ve bu ailelere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis etmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün altıncı gününe girdi.

Harekatın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin Kamışlı şehrinden Nusaybin ilçe merkezine çok sayıda havanlı saldırı düzenlendi. Sınır hattına yakın oturan aileler, saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mardin merkezdeki emlakçılar, evlerini boşaltanlara kira ve komisyon almadan ev tahsis etti.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Birçok emlakçı, merkez Artuklu ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinde bu ailelere ev sağlanması için çalışmalara katıldı. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere, gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili desteğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi.

170 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI

Emlakçılardan Umut Kanioğlu ise 50 aileyi ücretsiz olarak eve yerleştirdiklerini, 120 ailenin ise evlerde konaklamalarını sağladıklarını söyledi.

Kanioğlu, "Yaşanan olaylardan dolayı elimizden geldiğince kadar sosyal medyadan ses getirmeye çalıştık. Çağrımızla olumlu destekler aldık. Mardin'den Nusaybin’den Kızıltepe'den il dışından birçok destekçimiz arayıp, yardım talep edeceklerini, ailelerin kiralarını karşılayacaklarını söyledi. Gelen ailelerden 50'sini ücretsiz dairelere yerleştirdik, 120'sini de evde konaklamaya yerleştirdik" diye konuştu.

'SAYISIZ DESTEK ALDIK'

Nusaybinlilerin mağduriyetine sessiz kalmamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten emlakçı Kadir Dündar da "Orada yaşanan bir insanlık dramı vardı. Bu durum karşısında, bizim sessiz bir şekilde beklememiz imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bizim buna kesinlikle ses çıkarmamız gerekiyordu. Biz emlakçılar olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun, çoğu kişi de buna iştirak etti. Bu olay ses getirince, haliyle bu kampanyaya yapılan destek arttı. Bizi arayıp dairesini sunanlar, bizi arayıp, yardımda bulunmak isteyenler; sayısız destek aldık" ifadesini kullandı.