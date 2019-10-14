Kayıt
15:15 14 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nusaybin saldırılar

    Emlakçılar devreye girdi: Nusaybinlilere kirasız ev desteği

    © Sputnik / SERTAÇ KAYAR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (170)
    0 61
    Abone ol

    Havanlı saldırıların hedefi olan Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır bölgesinde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Emlakçılar, bu aşamada devreye girdi ve bu ailelere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis etmeye başladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün altıncı gününe girdi.

    © Sputnik / SERTAC KAYAR
    Nusaybin sınır köylerinde göç: Korkuyoruz
    Harekatın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin Kamışlı şehrinden Nusaybin ilçe merkezine çok sayıda havanlı saldırı düzenlendi. Sınır hattına yakın oturan aileler, saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mardin merkezdeki emlakçılar, evlerini boşaltanlara kira ve komisyon almadan ev tahsis etti.

    KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

    Birçok emlakçı, merkez Artuklu ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinde bu ailelere ev sağlanması için çalışmalara katıldı. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere, gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili desteğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi.

    170 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Sputnik objektifinden Nusaybin-Kamışlı sınırı
    9
    Emlakçılardan Umut Kanioğlu ise 50 aileyi ücretsiz olarak eve yerleştirdiklerini, 120 ailenin ise evlerde konaklamalarını sağladıklarını söyledi.

    Kanioğlu, "Yaşanan olaylardan dolayı elimizden geldiğince kadar sosyal medyadan ses getirmeye çalıştık. Çağrımızla olumlu destekler aldık. Mardin'den Nusaybin’den Kızıltepe'den il dışından birçok destekçimiz arayıp, yardım talep edeceklerini, ailelerin kiralarını karşılayacaklarını söyledi. Gelen ailelerden 50'sini ücretsiz dairelere yerleştirdik, 120'sini de evde konaklamaya yerleştirdik" diye konuştu.

    'SAYISIZ DESTEK ALDIK'

    Nusaybinlilerin mağduriyetine sessiz kalmamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten emlakçı Kadir Dündar da "Orada yaşanan bir insanlık dramı vardı. Bu durum karşısında, bizim sessiz bir şekilde beklememiz imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bizim buna kesinlikle ses çıkarmamız gerekiyordu. Biz emlakçılar olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun, çoğu kişi de buna iştirak etti. Bu olay ses getirince, haliyle bu kampanyaya yapılan destek arttı. Bizi arayıp dairesini sunanlar, bizi arayıp, yardımda bulunmak isteyenler; sayısız destek aldık" ifadesini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (170)
    Etiketler:
    YPG, Saldırı, Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Nusaybin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nusaybin saldırılar
    Havanlı saldırıların yaşandığı Suruç ve Nusaybin'den görüntüler
    Karikatür
    'Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız'
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet