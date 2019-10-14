Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu, İmamoğlu’nu ziyaret etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılam açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbet sırasında belediyeler arası işbirliği ele alındı" denildi.
Büyükelçi Aleksey #Erkhov, #Rusya İstanbul Başkonsolosu @rusya_istanbul Andrey Buravov ile beraber @istanbulbld Başkanı @ekrem_imamoglu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbet sırasında belediyeler arası işbirliği ele alındı. pic.twitter.com/FQjEeEx01H— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) October 14, 2019
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