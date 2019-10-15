Dilipak: YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına değindiği bugünkü yazısında , operasyonun ardından Türkiye'nin 'bölgede yapması gerekenlere' değindi.

Dilipak, bölgeye yerleştirilmesi planlanan Suriyelilerin geri dönüşleri, kimlik bilgileri ve istihdamları ile ilgili sorunlar olduğunu belirterek "Kolay değil" dedi.

Bölgede asayişin sağlanmasının önemini de vurgulayan Dilipak, "En hayati olan işlerden biri de Bölge ajansı. Radyo, Tv, gazete ve sosyal media. İhbar hattı, AK Parti’nin başarılı olduğu 'Beyaz masa' uygulaması, posta" dedi ve "Türkiye’deki kamplardan 2 milyon küsurunun kontrollü bir şekilde, kademe kademe taşınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dilipak yazısında, bölgede PYD tarafından kazılan tünellerin 'güvenlik ve üretim' amacıyla korunması gerektiğini de söyledi.

Bölgeye ayrıca kenevir ve mantar ekilmesini savunan Dilipak ayrıca şunları söyledi:

"Buradaki PYD’lilerin kazdıkları tünellerin kesinlikle korunması gerekiyor. Buraları güvenlik maksadı ile kullanılabileceği gibi, depo ya da mantar üretimi için kullanılabilir..

Bu bölgede derhal, sebze, tahıl ekimi yanında kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli. Mantar yılda 365 gün ürün verir ve hava, su, toprak istemez."