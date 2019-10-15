Akşener: İktidarın yıllarca birlikte iş tuttuğu FETÖ'cüler bugün karşı safta Türkiye karşıtı lobi yapıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "İktidarın yıllarca birlikte iş tuttuğu FETÖ'cüler bugün karşı safta Türkiye karşıtı lobi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İYİ Parti Grubu, Genel Başkan Meral Akşener’in çağrısı ile Barış Pınarı Harekatında şehit olanlar için Fatiha okunanak başladı. pic.twitter.com/f7YT1n6vk8 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 15, 2019

- Cumhuriyet değerleriyle barışın. Devleti kuran TBMM'yi yeniden işlevsel hale getirin.

- Barış Pınarı Harekatı'na paralel olarak PKK ile bir müzakere mi planlanıyor?

Meral Akşener: Türkiye’yi bugün içine daştüğü sıkıntıdan koruyacak tavır şu olmalıydı; Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye Devleti ile birlikte, Suriye’yi parçalayanlarla mücadele etmek. Emin olun bu olduğu gün Suriye’de hiçbir sorun kalmaz, ülkemize yönelik tehdit de azalır pic.twitter.com/kZfA3iuxD6 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 15, 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bugün Suriye’nin toprak batünlüğünü isteyen iki ülke var; biri Suriye diğeri Türkiye. Ancak iktidar, Suriye’yi parçalamaya çalışanlara ‘dostum’, Suriye’nin bütünlüğünü korumaya çalışanlara ‘küstüm konuşmuyorum’ diyor. pic.twitter.com/hpLfeLwuDM — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 15, 2019

- Erdoğan'ı uyarıyorum. Dostunuz Trump, kuvvetler ayrımının gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine yönelik bir azil süreci olduğu gibi önünde seçimler var. Politikamızı Trump'ın seçim malzemesine alet etmeyin.

- Rahmetli İsmet İnönü'nün söylediği gibi 'Büyük devletlerle iş yapmak ayıyla yatağa girmektir.' Yatağa girdiğiniz ayılardan biri bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. İktidarınız ise susuyor. Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız Sayın Erdoğan?

- ABD'den ara malı ya da yatırım malı ithal edn sanayicilerimize alternatif pazarlarda yol gösterilmeli.

- Milletimiz damadınızın hayallerinden daha fazlasını görmek istiyor.

- Malesef sayın Erdoğan 17 yıldır Türk dünyasına arkasını döndü. Varsa yoksa Arap alemi, müslüman kardeşler. Rabia'yı aldı Türkiye'de meydanlara taşıdı. Suriyeli sığınmacılara dahil oldu, Afrika'nın işlerine karıştı. Ancak Çin zulmünün altında inim inim inleyen Türkler hakkında bir şey yapmadı.