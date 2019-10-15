Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Trump kadar aşağılan başka bir lider çıkmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-
Harp Okulu öğrencilerinin anneleri Meclis'e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım.© Fotoğraf : Twitter/Gazeteduvar
- Kadının elinin değdiği yerde bereket, huzur var. Dolayısıyla kadınlar üretim alanına girdikçe zenginleşen Türkiye olur. Kadınların önlerindeki bütün engellerin kaldırılması lazım.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/LLpjacp0q0— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 15 октября 2019 г.
- Aramızda çevreciler var, onlara da Türkiye'nin doğasını korudukları için teşekkür ediyorum. Onların da büyük çoğunluğunu anneler oluşturuyor. Annelerin bu talebini de karşılamak için üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmeye söz veriyorum.
'ALİ TOPUZ'UN HEPİMİZDE EMEĞİ VAR'
-
- Değerli ağabeyimiz Ali Topuz'u yitirdik. Hepimizde emeği var. Ali Topuz'a Allah'tan rahmet yakınlarına, camiamıza ve Türk siyasetine başsağlığı diliyoruz.
- Terörden çok çektik, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız öldü. Güvenlik güçlerimiz, gencecik çocuklar öldü. Terör bir insanlık suçudur. Terörün bir amacı yoktur. Terör, düzeni bozmak için yapılan bir olaydır.
- Yurtta barış, dünyada barışı savunan ender ülkelerdeniz. İktidarı uyardık, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Duygusallıktan uzak, gerçekçi ve akılcı bir dış politika üretin' dedik.
'SUURİ ARABİSTAN'IN TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE BİZİ KINAMASINI KABUL ETMİYORUZ'
-
Teröre karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Terörün bir iç boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Uluslararası dayanışmanın önemi büyüktür. Terör örgütlerine sağlanan mali imkanların önünü kesmek uluslararası ilişkilerin samimi bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Uluslararası ilişkiler atlatmaya yönelik değil de beraber mücadele yönünde olursa terörü hep birlikte sonlandırabiliriz.© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
- Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni topluyor, teröre karşı verdiğimiz mücadelede bizi kınıyor. Bunu kabul etmiyoruz.
- Her seferinde gerek burada, gerek televizyon konuşmalarında, gerek miting meydanlarında defalarca iktidarı uyardık. Devletlerin çıkarı akıllı politikalar üretilmesine bağlıdır. Dış politikanın karşılıklı çıkarlar üzerine inşa edildiği unutulmamalıdır.
- Suudi Kralı öldüğünde biz yas ilan ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü, öldürenler ellerini kollarını sallayarak gittiler. Failler buradaydı, iktidarın ellerinde ses kayıtları vardı ama öldürenlerin tamamı gittiler. Onlar da Müslüman, eyvallah. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. 'Efendim Suudi Arabistan Kralı beni hoş karşıladı.' E zaten onun görevi o. Siz de onu karşılayacaksınız.
- Ama siz yaşadığınız terör ortada dururken bunları bir tarafa atıp sadece Türkiye'yi suçlayıcı noktaya gelirseniz sizin akılcı ve tutarlı bir politika uygulamadığınızı anlarız. Geçmişten ders çıkarmak aynı yanlışı tekrar etmemek anlamına gelir.
- Dış politikanın derinlikli bir yapısı vardır. Dış politika ülkelerin halkları arasında derin kırılmalara neden olabilir.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)