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14:09 15 Ekim 2019
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    Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Trump kadar aşağılan başka bir lider çıkmadı

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi, "Yurtta barış, dünyada barışı savunan ender ülkelerdeniz. İktidarı uyardık, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Duygusallıktan uzak, gerçekçi ve akılcı bir dış politika üretin' dedik" ifadesini kullandı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • © Fotoğraf : Twitter/Gazeteduvar
      Tutuklu askeri öğrenci anneleri AK Parti önünde oturma eylemi başlattı: Biz de anneyiz
      Harp Okulu öğrencilerinin anneleri Meclis'e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım.

    • Kadının elinin değdiği yerde bereket, huzur var. Dolayısıyla kadınlar üretim alanına girdikçe zenginleşen Türkiye olur. Kadınların önlerindeki bütün engellerin kaldırılması lazım.
    • Aramızda çevreciler var, onlara da Türkiye'nin doğasını korudukları için teşekkür ediyorum. Onların da büyük çoğunluğunu anneler oluşturuyor. Annelerin bu talebini de karşılamak için üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmeye söz veriyorum.

    'ALİ TOPUZ'UN HEPİMİZDE EMEĞİ VAR'

    • Ali Topuz
      © AA /
      Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti
      Kastamonuluların İstanbul’daki günlerine katıldım. İstiklal yolu diye bir yolumuz var, İnebolu'dan başlayan. Dolayısıyla Kastamon'nun bizim tarihimizde önemli bir yeri var. Kastamonu'ya Gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifini verdik. Bütün partilerden beklentimiz Kastamonu'ya gazilik unvanı verilmesi yönünde oy kullanmalarıdır.

    • Değerli ağabeyimiz Ali Topuz'u yitirdik. Hepimizde emeği var. Ali Topuz'a Allah'tan rahmet yakınlarına, camiamıza ve Türk siyasetine başsağlığı diliyoruz.
    • Terörden çok çektik, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız öldü. Güvenlik güçlerimiz, gencecik çocuklar öldü. Terör bir insanlık suçudur. Terörün bir amacı yoktur. Terör, düzeni bozmak için yapılan bir olaydır.
    • Yurtta barış, dünyada barışı savunan ender ülkelerdeniz. İktidarı uyardık, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Duygusallıktan uzak, gerçekçi ve akılcı bir dış politika üretin' dedik.

    'SUURİ ARABİSTAN'IN TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE BİZİ KINAMASINI KABUL ETMİYORUZ'

    • © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
      Suudi Arabistan: Türkiye’nin harekatını ABD ve müttefiklerimizle görüşüyoruz
      Teröre karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Terörün bir iç boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Uluslararası dayanışmanın önemi büyüktür. Terör örgütlerine sağlanan mali imkanların önünü kesmek uluslararası ilişkilerin samimi bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Uluslararası ilişkiler atlatmaya yönelik değil de beraber mücadele yönünde olursa terörü hep birlikte sonlandırabiliriz.

    • Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni topluyor, teröre karşı verdiğimiz mücadelede bizi kınıyor. Bunu kabul etmiyoruz.
    • Her seferinde gerek burada, gerek televizyon konuşmalarında, gerek miting meydanlarında defalarca iktidarı uyardık. Devletlerin çıkarı akıllı politikalar üretilmesine bağlıdır. Dış politikanın karşılıklı çıkarlar üzerine inşa edildiği unutulmamalıdır.
    • Suudi Kralı öldüğünde biz yas ilan ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü, öldürenler ellerini kollarını sallayarak gittiler. Failler buradaydı, iktidarın ellerinde ses kayıtları vardı ama öldürenlerin tamamı gittiler. Onlar da Müslüman, eyvallah. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. 'Efendim Suudi Arabistan Kralı beni hoş karşıladı.' E zaten onun görevi o. Siz de onu karşılayacaksınız.
    • Ama siz yaşadığınız terör ortada dururken bunları bir tarafa atıp sadece Türkiye'yi suçlayıcı noktaya gelirseniz sizin akılcı ve tutarlı bir politika uygulamadığınızı anlarız. Geçmişten ders çıkarmak aynı yanlışı tekrar etmemek anlamına gelir.
    • Dış politikanın derinlikli bir yapısı vardır. Dış politika ülkelerin halkları arasında derin kırılmalara neden olabilir.

    ​Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Arap Ligi, Fransa, Cezayir, Dış politika, Irak, Türkiye, Suriye, Ali Topuz, Gazilik unvanı, Kastamonu, Terör, Çevreciler, Gözaltı, Anne, harp okulu, TBMM, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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