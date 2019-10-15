Kayıt
23:16 15 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    Eşinden şiddet gördüğünü belirten ve boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök, bir duruşmada kendisine tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

    © DHA / MURAT KUCUK
    Bolu'da aynasını kıran kadını döven taksici: Mecburen yaptım, kesinlikle kadına şiddet yoktur
    Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre Adana'da şiddet görmesine, tehditler almasına rağmen 5 yıldır eşinden boşanamayan ve “Artık kurtulmak istiyorum” diye isyan etmesiyle gündeme gelen Meryem Karalök, eşinin şikayeti üzerine çağrıldığı karakolda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Karalök, Karataş Cezaevi'ne götürüldü.

    Meryem Karalök hakkında duruşmaların birinde kendisine sözlü tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu için yaralamadan verilen 150 gün hapis cezasının 3 bin lira para cezasına çevrildiği öğrenildi. Kararda yer alan ifadesinde Karalök’ün eşi, çanta kendisine değdiği için yaralandığını iddia ederken “Erkeklik gururum incindi” dediği ve mahkemenin verdiği kararda, çantayı silah sayarak ceza verdiği öğrenildi.

    Tutuklama kararı sonrası Karalök'ün ailesi para cezasını ödedi. Karalök telefonu ile arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda kendisine tebligat gelmediğini söyledi. Karalök'ün önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.

    Başlangıç Noktası
    © Sputnik/ Depositphotos / Khakimullin
    Dr. Altınoluk: Kadına şiddet sadece fiziksel değil

    5 YILDIR BOŞANAMIYOR

    Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ve eşinden şiddet görmesine rağmen bir türlü boşanma kararı alamayan Karalök, 3 bin lira para ceza almasına tepki göstererek para cezasını ödemediği için hakim karşısına çıkarılıyor.

    Meryem Karalök 5 yıl önce eşinden boşanmak için dava açmış, 3 yıl önce ret kararı veren Adana 7’nci Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde sarsıldığını ispatlaması gerektiğini gerekçe göstermişti. 5 yıl önce açtığı davanın istinaf sürecinde eşinin imam nikahı ile başka bir evlilik yaptığını elindeki fotoğraflarla gösteren Karalök, “Artık kurtulmak istiyorum” şeklindeki isyanı ile gündeme gelmişti. Karalök boşanmak için yeniden dava açmıştı.

    Etiketler:
    Tutuklama, Boşanma, Kadına şiddet, Meryem Karalök
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor: 'Mıknatıs adam'
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: Suriye'de çok kötü bir duruma düşürüldük
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet