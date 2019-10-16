Ahmet Türk'e Nevruz soruşturması

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında, Diyarbakır 2018 Nevruz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, 19 Ağustos’ta görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Türk hakkında, 2018 yılında katıldığı Diyarbakır Nevruz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturma açtı.

Türk, soruşturma kapsamında avukatlarıyla birlikte Mardin Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, soruşturma gerekçesi olan konuşmasının propaganda nitelikli olmadığını ifade eden Türk, "Halkların kardeşliğini, Türk ve Kürt halkının bin yıllık kadim ilişkisi" üzerinden barış ve demokrasi taleplerini dile getirdiğini kaydetti. Türk, ifadesinde iktidarın yanlış politikalarına karşı uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Soruşturmaya dair beyanda bulunan Türk'ün avukatları, söz konusu konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, soruşturmayla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verilmesi gerektiğini söyledi.