Altun: Twitter CEO'su Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz

Altun, "Bu vesileyle FETÖ iltisaklı bir teröristin sosyal medya paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Twitter CEO'su Jack Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu tür dezenformasyon kampanyalarına, yalan haberlere ve saldırılara daha dayanıklı hale gelmek için dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştireceklerini vurgulayan Altun, "Bu kapsamda yarın İstanbul'da Pakistan ve Malezyalı yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, ortak televizyon kanalı projesini değerlendireceğiz" dedi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sosyal medya sitesi Twitter'da TRT World içeriklerini sınırlanmıştı.
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