Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesi, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dokuzuncu gününe girdi.

Harekatın başlamasıyla birlikte yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.

Erdoğan'ın Pence ve beraberindeki heyeti kabulü saat 15:40 sıralarında başladı.

Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan'ın Pence ile görüşmesinde ele alınması beklenen konular:

- Barış Pınarı Harekatı

- Harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar

- Güvenli bölge planı

- ABD'nin yaptırım kararlarıhttps://t.co/Fi3d5TxM6N pic.twitter.com/ZCBy7HgbHl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019

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