Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

Harekatın başlamasıyla birlikte yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.
Erdoğan - Pence görüşmesinden ilk fotoğraflarhttps://t.co/Fi3d5TxM6N pic.twitter.com/hVppJ5bCHy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019
Erdoğan'ın Pence ve beraberindeki heyeti kabulü saat 15:40 sıralarında başladı.
Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.
Erdoğan'ın Pence ile görüşmesinde ele alınması beklenen konular:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019
- Barış Pınarı Harekatı
- Harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar
- Güvenli bölge planı
- ABD'nin yaptırım kararlarıhttps://t.co/Fi3d5TxM6N pic.twitter.com/ZCBy7HgbHl
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