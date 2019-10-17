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17:54 17 Ekim 2019
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    Öğrencilerden özel yetenek sınavı protestosu: Yetenek optikle sınanamaz

    © DHA /
    Türkiye
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    Yetenek Sınavı Mağdurları Platformu altında toplanan bir grup öğrenci, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK)  özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 programın, merkezi yerleştirmeyle alınmasını içeren kararını, basın açıklamasıyla protesto etti.

    © AA /
    YÖK Başkanı'ndan açıklama: Özel yetenek sınavı kalkmadı
    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yakınındaki Fındıklı Parkı’nda toplanan öğrenciler “Devlet gençleri YÖK sayamaz, Yetenek optikle sınanamaz” sloganları atarak Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 programın merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesini protesto etti.

    'YÖK’ÜN ALDIĞI KARARI İPTAL ETMESİNİ İSTİYORUZ'

    Yetenek sınavı mağdurları platformu adına açıklama yapan Yağmur Üre, YÖK tarafından alınan kararın yarar sağlamayacağını belirterek “Yükseköğretim Kurulu Özel Yetenek Sınavları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapacaksa eğer bunun üniversitelerle işbirliği içerisinde özel yetenek sınavlarının geliştirilmesine yönelik olması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan öğrencilerin ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda alınan kararların hiçbiri şekilde yarar sağlamayacağını gözeterek iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

    YÖK
    © AA / Arşiv
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    'YETENEK OPTİKLE ÖLÇÜLEMEZ'

    Sektörde yetenekli öğrencilerin bulunması gerektiğini belirten Dilek Ceren Oyuktaş “Yetenek gerektiren bölümlerin merkezi yerleştirmeyle öğrenci almasını mantıklı bulmuyorum. Çünkü bu konuda daha yetenekli öğrenciler daha başarılı olacakken ve ülkemizi daha iyi temsil edecekten alınan bu karardan sonra sektörel anlamda da çöküşe neden olacak. Sektör yetenekli öğrenci yetiştiremeyecek sektörel anlamda 10 yıl içinde bir çöküş meydana getirecek. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Yetenek optikle ölçülemez” dedi.

    'YÖK BÜTÜN HAYALLERİMİ YOK ETTİ'

    Başka bir öğrenci ise “Ben meslek lisesinde grafik tasarım okuyorum. İlk yıldan beri burayı kazanmak için hazırlanıyorum. Ve hep hayallerim oldu. Şu an YÖK bütün hayallerimi yok etti. Bir tane imzayla her şeyi yok ettiler” dedi.

    Basın açıklamasının ardından  slogan atan öğrenciler, asker selamı verdikten sonra dağıldı.

    Etiketler:
    Yetenek sınavı, TYT, Protesto, YÖK
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