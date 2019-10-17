Kayıt
17:53 17 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Mahkeme karar verdi, Uber araçları satışa çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    120
    Abone ol

    Türkiye'de Uber'e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı. 

    Uber
    © Fotoğraf : Twitter
    Mahkeme Uber'in internet sitesi ve mobil uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi
    Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi. UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı. 

    'ARACINI SATMAK İÇİN BİZE ÇOK GELEN OLUYOR'

    Bağcılar'da bir otomobil galerisi olan Engin Kalebaşı, “Tabii ki gelen oluyor. Yaklaşık 10 bin civarında UBER aracı ve sürücüsü vardı. UBER Türkiye'den çekilince ve mahkeme kararıyla da bu iş durdurulunca, çok sayıda insan satmak durumunda kalıyor. Kredi çekmişler, borçlarını ödeyemiyorlar. Bu şekilde satış için bize çok gelen oluyor. Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor. Zor satarlar çünkü yüksek bedellerle almışlardı o dönemde. Araç sayısı çok azdı. UBER'e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP'e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o" şeklinde konuştu.

    'HAKSIZ REKABET İLE BİZİMLE YARIŞIYORLARDI'

    Uber
    © REUTERS / Toby Melville
    Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar
    Taksi şoförü Şakir Çiftlik, “Engellenmesinde zaten geç kalındı. Haksız rekabetle bizle yarışan bir kurumdu. Yabancı bir menşei olduğunu biliyoruz. Bizim için sevindirici. İster istemez işlerimizin artacağına ben eminim" şeklinde konuştu. 

    Bir taksi durağında çalışan Mustafa Kartal, “Olması gereken buydu. Taksiciler yıllardır bu işe emek veriyor. Onlar gelip hazırdan para kazanıyorlar. Biz yevmiyesini veriyoruz, sigortasını, kaskosunu, vergisini veriyoruz. Onlar heybeden gelip para kazandılar. Olması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

    'UBER GİDER BAŞKA BİR ŞEY GELİR'

    Taksi şoförlüğü yapan Muharrem Bilge, “UBER kalktı ama kalktıktan sonra bizim çalışma şartlarımız ne olacak? Çalışma şartlarımız iyileşmeli bizim. Taksi şoförlerinin yevmiyelerine zam yaptılar. Sigortalarını kendi ödüyorlar, kiralarına zam geldi. Bugün UBER gider başka bir şey gelir. Bu çalışanların şartları düzenlenmezse UBER de gelir korsan taksi de çoğalır. Mesele burada UBER'in falan gitmesi değil. Rekabet ortamında takside çalışan insanların şartlarının düzenlenmesi. Adam kiracı, 7 bin lira kira istiyorlardı şimdi UBER kapatıldı diye 9-9,5 bin lira kira istiyorlar. Bunlar düzelmedikten sonra UBER gider başka bir sürü şey gelir" dedi.

    Etiketler:
    sürücü, Türkiye, Uber
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet