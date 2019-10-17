Çanakkale'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımları hakkında 8 kişi için gözaltı kararı

Çanakkale'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, aralarında Çanakkale HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.