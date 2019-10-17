Çanakkale'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımları hakkında 8 kişi için gözaltı kararı

Sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Çanakkale'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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