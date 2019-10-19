CHP, Hamidiye ile anlaşmasını sonlandıran kurumları açıkladı

Türk Hava Yolları'nın Hamidiye su ile anlaşmasını bitirmesiyle birlikte, "Hamidiye su boykot ediliyor" iddiaları gündeme gelmişti.

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Hamidiye Su A.Ş.'den su almayı bırakan kurumların listesini açıkladı.

HAMİDİYE SU ALMAYI BIRAKAN KURUMLAR

Balyalı'nın açıklamasına göre Hamidiye su ile anlaşmasını bitiren kurumlar şöyle:

- Kültür Bakanlığı,

- Arnavutköy Belediyesi,

- Koza Holding,

- TEİAŞ,

- TÜRGEV,

- SETA, BDDK,

- YTÜ Teknopark,

- AK Parti Genel Merkezi,

- TBMM